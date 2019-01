Mercoledì 2 Gennaio 2019, 22:21

Si è messo alla guida sotto l’effetto di alcol e droga ed ha provocato un maxi incidente stradale. Il 1° gennaio, alle prime ore del mattino, il nucleo operativo radiomobile di Formia è intervenuto al chilometro 35+900 di via Flacca a seguito di un sinistro stradale in cui sono rimaste coinvolte ben sette auto ed i relativi passeggeri. Ricostruendo la dinamica del sinistro i carabinieri hanno accertato che una Fiat Grande Punto, di proprietà di un 31 enne della provincia di Caserta, che era alla guida della stessa, in fase di sorpasso, ha investito tutte le autovetture. Il conducente del veicolo è stato sottoposto ad alcool test ed è risultato positivo allo stesso, con un grado alcolemico di 1,3 g/l. Il casertano è risultato positivo anche agli esami relativi all’accertamento dell’uso di cannabinoidi, eseguito presso l'ospedale di Formia. Alcune persone coinvolte nel sinistro hanno riportato lievi lesioni, mentre il responsabile dei fatti, anch’egli lievemente ferito, è stato denunciato dai carabinieri e sanzionato in conseguenza delle infrazioni commesse al codice della strada.