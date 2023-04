Roma, al Casilino la lite tra coinquilini sfocia in omicidio: 40enne ucciso a coltellate

Prima la discussione feroce, poi è spuntato un coltello. E' sfociata in omicidio una violenta lite tra coinquilini e connazionali afghani a borgata Finocchio, sulla Casilina, zona Roma Est. Il fattaccio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì, dopo le 23. A chiamare i soccorsi dei vicini che avevano sentito le urla, ma anche un terzo uomo che era presente in casa. La vittima, Khan Gulab aveva quarant'anni, non ha vuto scampo. è stato colpito da più fendenti sferrati con un coltello da cucina.

Il presunto autore del gesto, Safi Zahidllah, ha invece 38 anni ed è stato fermato e portato in Questura dagli agenti di polizia. Era sotto choc, i vestiti sporchi di sangue quando i poliziotti delle Volanti sono arrivate sul posto. Ora è nel carcere di Regina Coeli in attesa della convalida dell'arresto. Indagano Squadra Mobile e commissariato locale. Il delitto sarebbe maturato in un contesto di marginalità e degrado. Nell'appartamento vivevano più persone anche italiane.