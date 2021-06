Spionaggio, Riesame: «Da Biot atti contro sicurezza nazionale»

Il Tribunale del Riesame di Roma, in merito alla vicenda di Walter Biot, ha affermato che la procura ordinaria e quella Militare possono continuare gli accertamenti già in corso. Inoltre due uffici giudiziari potrebbero dividersi l'indagine: quella sui documenti classificati Nato, quella di piazzale Clodio ed anche l'altra sugli atti segreti.

Chi è Walter Biot?

Walter Biot è un agente segreto, vicino alla fine della carriera, cominciata molto presto arrestato per spionaggio. Biot, 56 anni, aveva intrapreso da ragazzo la carriera militare in Marina ed era diventato sottufficiale facendo poi moltissima strada in carriera. Nel 2015 è approdato all'ufficio Politica militare. Sposato, Biot viveva a Pomezia, vicino a Roma, ed ha quattro figli. Negli ultimi anni, sembra, aveva seri problemi familiari e questa è una delle motivazioni che lo avrebbero indotto a fare spionaggio.

Cosa hanno detto i giudici?

Quanto compiuto da Walter Biot, il militare di Marina arrestato per spionaggio, è lesivo in

concreto degli interessi protetti delle norme indicate tra cui la sicurezza nazionale secondo i giudici del Riesame di Roma. I magistrati fanno riferimento, al fatto che Biot fosse in possesso del Nulla osta di segretezza (Nos) e che fosse a conoscenza di notizie che rientravano tra quelle «Nato Secret» e «Nato Confidential» ritenute riservatissime. Inoltre i giudici hanno dichiarato che: «Nessun pregio ha la questione relativa all'inutilizzabilità delle riprese audio video effettuate nell'ufficio di Biot». I magistrati di piazzale Clodio hanno inoltre affermato che Biot, attualmente detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere aveva canali di contatto molto sofisticati con l'agente russo. Sul pericolo di recidiva, i giudici aggiungono l'estrema gravità delle condotte poste in essere assieme ad un grande disvalore della condotta che ha caratteristiche professionali.

Spionaggio, la Procura militare di Roma dispone il carcere per l'ufficiale di Marina Walter Biot