Dal corpo alle lettere, il caso di Roberta Ragusa in Cassazione: il corpo mai trovato

Mercoledì 10 Luglio 2019, 10:30

È una giornata decisiva per il caso Ragusa. La Cassazione è chiamata oggi a esprimersi in via definitiva su Antonio Logli, condannato a 20 anni di reclusione in primo e secondo grado, con l'accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere. L'uomo è il marito di Roberta Ragusa, la donna scomparsa il 14 gennaio 2012 a Gello San Giuliano, in provincia di Pisa. Nel caso che la Cassazione confermi la condanna, Logli non si farà arrestare davanti ai figli e agli anziani genitori.