Caso Woodcock, il teste denuncia: «Io, minacciato dal pm»

Martedì 20 Febbraio 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 13:21

Gli avrebbe mostrato la finestra del suo ufficio e neanche tanto in lontananza il profilo del carcere di Poggioreale, fino a chiedergli se «volesse fare una vacanza». Poi gli avrebbe mostrato dei fili, per fargli capire che era stato intercettato, fino ad alimentare un clima di inquietudine nel testimone. È uno dei retroscena che emergono dal capo di incolpazione a carico di Henry John Woodcock, magistrato napoletano sotto procedimento disciplinare per alcune presunte scorrettezze commesse nel corso della gestione della fase più critica dell'inchiesta Consip. In sintesi, assieme alla collega Celeste Carrano, Woodcock risponde dell'accusa di non aver iscritto nel registro degli indagati Filippo Vannoni, interrogandolo senza un difensore e non al riparo delle garanzie previste a chi è sotto inchiesta. Il solo Woodcock risponde invece anche di una intervista resa a Repubblica, nel corso della quale difendeva l'operato dell'allora capitano del Noe Gianpaolo Scafarto, finito sotto inchiesta della Procura di Roma.