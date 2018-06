Lunedì 18 Giugno 2018, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 13:11

Tragedia sulla Cassia bis. Una donna si è lanciata nel vuoto da un cavalcavia ed è andata a schiantarsi contro un furgone. Dalle primissime informazioni, sembra che la donna abbia lasciato l'auto e si sia lanciata giù finendo su un furgone in marcia che l'ha sbalzata. Il camion per evitare il corpo della donna ha perso il controllo finendo contro il guardarail.L'autista del furgone sarebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato con l'eliambulanza al Gemelli.La Cassia bis è bloccata in entrambe le direzioni, all'altezza di Prima Porta. De caso si occupano i carabinieri. Ma sul posto è intervenuta anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.