Frosinone, trovato impiccato l'uomo accusato di aver violentato la figlia

«Scrivi una lettera a tua madre confessandole ciò che non hai il coraggio di dirle» era il titolo del tema. Su un banco di scuola, davanti alla professoressa di Italiano, ha raccontato sei mesi di abusi cui il padre la costringeva, a casa, quando rimanevano da soli.



In quel tema, Giulia scrive: «Sono stata stuprata da papà, la prima volta fu un giorno in cui non mi sentivo molto bene e non sono andata a scuola. Così, ogni volta che rimanevamo io e lui da soli, a casa, anche per 5 minuti, risuccedeva».

Lunedì 22 Gennaio 2018, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2018 12:07

Non ce l'ha fatta. E' stato trovato impiccato alla grata della chiesa di San Tommaso a Roccasecca, in provincia di Frosinone l'uomo di 53 anni accusato di aver violentato la figlia.A trovarlo, secondo i primi racconti, sarebbe stato il parroco o qualcuno tra i fedeli. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e i coleghi della stazione di Roccasecca. Il Gip del Tribunale di Cassino, aveva allontanato l'uomo dalla casa familiare dopo la rivelazione chioc della figlia 14enne in un tema scritto a scuola.