Attimi di paura questa sera a Cassino dove un automobilista, per cause non ancora note, si è gettato tra la folla con la sua vettura lungo il centralissimo Corso della Repubblica che nel weekend è delimitato dall'isola pedonale. L'autista avrebbe quindi violato la barriera fiondandosi con la maccina dinanzi ai bar nel pieno della movida. Solo l'intervento della Polizia è riuscito ad evitare conseguenze ben più gravi.