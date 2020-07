Giovane ghanese cerca casa, l'agenzia lo gela: «Il proprietario non vuole affittare ​agli extracomunitari»

Al proprietario di casa aveva detto che era disponibile ad anticipare sei mesi di affitto. Aveva preso anche un breve permesso dal lavoro, che attualmente sta svolgendo in Puglia, per raggiungere Cassino e perfezionare il contratto. Un messaggio whatshapp inviato dall’agenzia gli ha gelato il sangue: «Il proprietario non affitta camere ad extracomunitari».

Protagonista della storia è Kwame Gyan, uno studente dell’Itis ‘Majorana’ di orgine ghanese di 21 anni, da quattro anni a Cassino.

A rendere nota la vicenda attraverso i social è stato l’avvocato Pierluigi Franchitto, legale del giovane.

