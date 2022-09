Cassino, rubata la corona della Madonna dell'Assunta: il furto in pieno giorno

Non c’è pace per i furti nel centro di Cassino. Dopo i colpi messi a segno nelle abitazioni e in alcuni bar, nella giornata di oggi, 8 settembre, ignoti hanno preso di mira anche i luoghi sacri ed hanno portato via la corona della madonna dell’Assunta dall’interno della Chiesa Madre. Il furto è avvenuto verosimilmente nel primo pomeriggio, in quanto fino a ieri mattina la corona era regolarmente al suo posto. A rendersi conto del furto è stato don Emanuele, parroco della Concattedrale, prima della celebrazione eucaristica che era in programma alle 19. La corona era avvitata e nel fare forza per toglierla, è stata danneggiata anche la statua della Madonna.

Il furto si è reso possibile in pieno giorno in quanto, per volere del vescovo della diocesi Gerardo Antonazzo, la Concattedrale è l’unica chiesa di Cassino a rimanere aperta anche quando non ci sono le celebrazioni. Molto probabilmente i malviventi hanno approfittato delle prime ore del pomeriggio, quando la chiesa è spesso vuota, per mettere a segno il colpo. E non è il primo furto che viene perpetrato. Nei mesi precedenti sono state asportate anche due tovaglie.

Non appena si sono resi conto dell’accaduto, il parroco e i responsabili della curia hanno sporto regolare denuncia alle forze dell'ordine: sul posto sia la polizia che i carabinieri. Si sono aperte le indagini per cercare di capire chi e perché ha violato un luogo sacro.

Una notizia che, ieri sera, non appena si è diffusa, ha scosso e addolorato i fedeli che lo scorso 15 agosto hanno partecipato numerosissimi al rito dell’incoronazione dell’Assunta che negli ultimi due anni, a causa delle restrizioni anti Covid, non si era potuto svolgere alla presenza di molti cittadini. Dell’accaduto è stato informato anche il vescovo Gerardo Antonazzo.