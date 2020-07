Attenzione alle castagne. Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di mix a base di farina di castagne a marchio “Le Farine Magiche” Lo Conte per la presenza di una contaminazione da aflatossine. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 19298 e il termine minimo di conservazione 31/10/2020. Il mix richiamato è stato prodotto da Ipafood Srl nello stabilimento di via San Nicola a Trignano, ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. A scopo cautelativo, «si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto».

