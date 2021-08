Vasto incendio di sterpaglie a Castelfidardo, riaperta l'autostrada A14. Le fiamme lambiscono un camping

CASTELFIDARDO – Un incendio di sterpaglie di vaste proporzioni sta interessando dalle 12,30 circa l'area attorno alla Statale 16, di fronte ad Effetto Luce e si sta rapidamente propagando, anche a causa del vento, verso il territorio di Porto Recanati.

Sul posto sono operative diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme, visibili a chilometri di distanza, hanno rischiato di lambire anche delle case, mentre hanno già raggiunto i binari, con la linea ferroviaria che è stata momentaneamente interrotta.

STOP AI TRENI

Stanno per ripartire i treni che, come riporta ancora il sito di Trenitalia, sono fermi:

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50)

• FA 8885 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)

• FA 8888 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54)

• FA 8886 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55)

• FA 8889 Milano Centrale (12:05) - Lecce (21:00)

• IC 607 Bologna Centrale (12:00) - Lecce (20:30)

• IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

• IC 1546 Lecce (9:35) - Milano Centrale (21:15)

• R 23858 Fabriano (13:35) - Ancona (16:05)

• R 4277 Ancona (13:45) - Pescara (15:40)

• R 34269 Ancona (14:10) - San Benedetto del Tronto (15:06)

• R 4219 Ancona (14:45) - Pescara (16:56)

L'AUTOSTRADA

La colonna di fumo ha raggiunto anche la vicina A14, che è stata riaperta alle 17.20. Durante la chiusura sii sono formati 4 km di coda. .

LA STATALE 16

Anas comunica che anche la strada statale 16 " Adriatica", nei presso del km 320,000 a Castelfidardo, in provincia di Ancona è chiusa. Per chi viaggia in direzione Pescara è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castelfidardo (km 319,900), mentre per chi viaggia in direzione Ancona è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Loreto (km 322,600).

Non risultano persone coinvolte, ma l'operazione di spegnimento del rogo si sta rivelando particolarmente complicata per via dell'afa e delle raffiche di vento. E l'area interessata dalle fiamme con il passare dei minuti sta aumentando a cavallo delle province di Ancona e Macerata. Le fiamme stanno minacciando anche le abitazioni in località Sossicci vicino al Conero Ranch dove sono a rischio alcuni cavalli. I carabinieri del Conero sono sul posto per soccorrere gli animali.