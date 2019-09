Roma, ville lussuose e conti correnti: confiscati beni per 3,5 milioni di euro a pregiudicato dei Castelli Romani

Venerdì 20 Settembre 2019, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 10:43

Beni per oltre 3,5 milioni di euro sono stati definitivamente confiscati a un pregiudicato dei Castelli romani. Il patrimonio sequestrato all’uomo è distribuito tra le province di Roma, Latina e Chieti e consta di 15 immobili, diverse autovetture e depositi finanziari, tra cui conti correnti bancari e quote di fondi di investimento. Tra gli immobili anche una lussuosa abitazione a San Salvo, in provincia di Chieti. Diversi i beni fonte di reddito sequestrati tra Ciampino, Marino e Roma. A eseguire la confisca, in esecuzione del provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale capitolino a conclusione di un lungo iter giudiziario, i finanzieri del comando provinciale di Roma.Le indagini, condotte dai militari della compagnia di Frascati, hanno permesso di accertare, oltre all’elevata pericolosità sociale dell’uomo che ha precedenti per furto, ricettazione e spaccio di droga, anche una rilevante sproporzione tra le ricchezze accumulate e i redditi dichiarati al fisco: questi elementi hanno permesso all’autorità giudiziaria di disporre il sequestro nel 2017 e, successivamente, la confisca dei beni. Per l’uomo è stata disposta la misura della sorveglianza speciale nonché l’obbligo di soggiorno per 5 anni.