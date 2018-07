Roma, il leader di Forza Nuova Castellino arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Martedì 17 Luglio 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, coordinatore romano del movimento politico di estrema destra, è accusato di aver aggredito la scorsa settimana alcuni poliziotti che lo avevano fermato in via Ottaviano mentre stava discutendo in strada. Ad aprile era stato arrestato per resistenza e evasione mentre portava a spasso il cane sotto casa (era ai domiciliari), a maggio era stato rinviato a giudizio per violenza e resistenza a pubblico ufficiale per gli scontri avvenuti il 23 agosto 2017 con gli agenti della Digos. «Si è trattato di una forma di resistenza passiva per non entrare nell’auto più che un’aggressione», ha spiegato il suo legale Sandro D’Aloisi.LEGGI ANCHE