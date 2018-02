Catania - Una bambina di due anni è morta ieri in ospedale a Catania per i postumi di un'infezione virale. La piccola che da quattro giorni aveva violente crisi di dipsi e febbre molta alta è giunta nel nosocomio già in stato settico, con un'infezione diffusa. È deceduta nella stessa giornata. La puntura lombare, si apprende da fonti mediche, ha escluso che il decesso sia dovuto a una meningite batterica. La coltura avviata sui prelievi ematici chiarirà tra 7-10 giorni la causa del decesso e la natura del virus che l'ha provocata.

Venerdì 2 Febbraio 2018, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA