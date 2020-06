Catania, coppia gay picchiata e minacciata dal vicino di casa: «Non siete degni di vivere qui»

Da circa due anni avrebbe preso di mira unatrentenni che abitano nel suo stesso palazzo minacciandola ed aggredendola fisicamente. È l'accusa contestata a un 28enne della provincia etnea dalla Procura di Catania che, su disposizione del Gip, è stato posto agliin un'altra casa per atti persecutori. Il provvedimento è stato eseguito da carabinieri del comando provinciale di Catania.Secondo l'accusa, l'obiettivo dell'indagato era quello di «indurre i vicini al trasferimento dalla loro casa di proprietà non ritenendoli 'meritevolì di abitare nello stesso palazzo dove risiedeva» lui. Per questo li aveva minacciati: «!!!», gli avrebbe urlato più volte. Ma non solo: l'uomo è accusato anche di avere danneggiato l'auto di uno dei due usando della candeggina, dell'avvelenamento di piante sul loro balcone, del distacco della corrente elettrica dal contatore posto al piano terra, di mantenere il volume della musica con l'impianto hi-fi ad un volume tale da impedire il riposo e anche dello spostamento continuo di mobili per provocare rumori molesti.Fatti che gli erano stati anche contestati dall'amministratore su richiesta di altri condomini. Una delle due vittime, sotto stress, aveva lasciato la casa ed era tornato a vivere con la madre. Ultimo episodio, ricostruiscono i carabinieri, il 20 febbraio scorso: il 28enne alcuni giorni dopo avere ricevuto un 'ammonimentò dal Questore di Catania ha atteso la coppia davanti l'ingresso di casa e dopo averli insultati con frasi omofobe ha percosso uno dei due con un manganello provocandogli una 'infrazione della quinta e della settima costola sinistra, trauma cranico non commotivo ed escoriazioni multiple«. Ferite giudicate guaribili in 30 giorni dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Acireale.