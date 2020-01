Catania, crolla palazzina: 7 famiglie evacuate, si cercano dispersi

Crolla parte di una palazzina a Catania. È accaduto la notte scorsa nella zona tra via Castromarino e via Plebiscito, con i vigili del fuoco, già sul posto, che erano stati allertati da un residente. In particolare è andato distrutto un appartamento disabitato da circa un anno. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare sette nuclei familiari e stanno eseguendo controlli tra le macerie con i cani alla ricerca di eventuali dispersi.

Tempesta sulla scuola, tetto crolla in palestra: studenti salvi per miracolo

Secondo fonti investigative presenti sul posto non ci sono vittime né feriti causati dai crolli. Tra le macerie stanno lavorando ancora due squadre di vigili del fuoco con operatori del nucleo Cinofili e dell'Urban search and rescue (ricerca e soccorso urbano) di Catania e Palermo. Quest'ultimo, sottolineano gli stessi pompieri, è un intervento da protocollo perché sebbene non ci siano segnalazioni di dispersi si effettuano lo stesso le ricerche.

Ultimo aggiornamento: 08:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA