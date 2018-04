Donna trovata morta senza vestiti a Plaia di Catania, forse è omicidio: «C'è sangue»

Domenica 22 Aprile 2018, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 19:50

Giallo in. Il corpo senza vita di una donna, non identificata, è stato trovato sul lungomare della; il medico legale ha trovato del sangue. La polizia ritiene molto probabile che sia un omicidio. Sul posto la squadra mobile della Questura e il Pm di turno.Indossava soltanto un giubbotto, sotto il quale era completamente nuda, la donna trovata morta sul lungomare della Plaia di Catania. La polizia non ha trovato altri abiti sul posto. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. Il corpo era 'appoggiato' su un muro, come se la vittima fosse stata 'seduta', in mezzo a un cumulo di spazzatura.I primi accertamenti medico legali. La donna, di carnagione chiara, dall'età apparente di 30-40 anni, ha il volto macchiato con sangue e terra. La Procura ha disposto il trasferimento della vittima in un obitorio per eseguire l'autopsia. La squadra mobile della Questura che indaga non esclude l'ipotesi dell'omicidio.