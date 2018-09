Una donna di 87 anni, Maria Napoli, è morta e altre sette persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave, dopo essere state travolte più volte con un'auto da un vicino di casa. È accaduto la notte scorsa a Palagonia (Ct).



Le vittime erano sedute su tavoli in una strada chiusa quando l'uomo, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte ed è fuggito. È in corso una battuta dei carabinieri anche con elicotteri per cercarlo.

Sabato 1 Settembre 2018, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 12:12

