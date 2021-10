Uomo ucciso trovato nel garage di casa: forse accoltellato dopo una lite

Il corpo di un uomo di 42 anni con diverse ferite di arma da taglio è stato trovato da carabinieri in un garage di un condominio in via Fiume, in una zona periferica di Catania. Indagano militari dell'Arma del comando provinciale coordinati dalla Procura distrettale etnea.

Sull'omicidio è stato imposto uno stretto riserbo, tanto che il ritrovamento del corpo è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, ma la notizia è trapelata soltanto stamattina e non sono state ancora rese note le generalità della vittima. Secondo quanto si è appreso, l'uomo sarebbe incensurato e sarebbe stato assassinato con diversi colpi di arma da taglio da una o più persone. Probabilmente il delitto è avvenuto al culmine di lite, forse dopo un incontro “chiarificatore” che si sarebbe tenuto nel garage dove è stato trovato il cadavere. L'ipotesi che prende corpo è che il delitto sia maturato nell'ambito della sfera personale dell'uomo, mentre, allo stato delle indagini, sono da escludere collegamenti con la criminalità organizzata, anche per le modalità del delitto. Esclusa anche una possibile rapina, visto che sul posto sarebbero stati trovati l'auto dell'uomo e oggetti personali del 42enne, compreso il suo telefono cellulare.

I carabinieri della compagnia Piazza Dante e del comando provinciale di Catania, coordinati dalla Procura distrettuale, hanno sentito e continuano ad interrogare familiari, amici e conoscenti del 42enne per ricostruirne la personalità e le sue ultime frequentazioni alla ricerca di elementi utili a risalire a autore e movente dell'omicidio.