Alla sua identità la polizia è arrivata visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, a partire da quelli del centro commerciale Unico da cui Caterina Ciurleo, 81 anni, era uscita giovedì pomeriggio in compagnia di un’amica. È un italiano di 28 anni, D. S., con precedenti alle spalle (dallo spaccio ai reati contro il patrimonio), l’uomo fermato dagli agenti della Squadra Mobile e dai colleghi del distretto Casilino, a meno di 24 ore dalla sparatoria di via Don Primo Mazzolari. È indiziato di essere colui il quale ha esploso in successione almeno cinque colpi (tanti sono stati infatti i bossoli trovati sull’asfalto) giovedì pomeriggio da una Fiat 500 rossa contro una Golf. Uno di quei proiettili, per sbaglio, ha colpito l’81enne mentre la donna era seduta, lato passeggero, nella Smart guidata da una sua amica di 63 anni.

Sparatoria a Roma, la dinamica

Il proiettile infatti ha “bucato” il bagagliaio dell’auto conficcandosi nel polmone della vittima, deceduta ieri mattina al policlinico universitario Tor Vergata. La Smart, per una tragica fatalità, si è trovata al centro dell’inseguimento e benché la guidatrice, ai primi spari, abbia provato ad accostarsi sulla destra della corsia, un proiettile l’ha centrata mentre la Fiat 500 e la Golf sono poi fuggite verso la Togliatti imboccando infine il Raccordo.

Chi è il ragazzo fermato

Il fermato, che è stato interrogato fino a tardi ieri sera, sarebbe un uomo ben conosciuto per via anche della sua appartenenza a una famiglia contigua (ma pure avversaria andando a ripercorrere le recenti cronache che vedono dei “rami” contrapposti) a quella dei Casamonica. La visione delle videocamere è stata dirimente perché nelle immagini è stato possibile risalire alle targhe dei veicoli e da chi era a bordo della Golf si è potuto arrivare a chi, invece, si trovava nella Fiat. Quest’auto, da cui appunto sarebbero stati esplosi i colpi, aveva una targa diversa, pare fosse una targa rubata. Un dettaglio che lascia quanto meno ipotizzare come la sparatoria fosse stata organizzata. Dell’arma usata, un’unica pistola, al momento non ci sarebbe traccia. Il calibro è un 9 corto come hanno confermato i bossoli rinvenuti in strada. Non c’è stato dunque un conflitto a fuoco: la Golf o meglio chi vi era all’interno era l’obiettivo per ragioni tuttora al vaglio degli inquirenti. A coordinare le indagini è la Direzione distrettuale antimafia. Tragico invece l’epilogo del ferimento della Ciurleo. Trasportata in gravissime condizioni al policlinico di Tor Vergata e operata d’urgenza nella notte fra giovedì e venerdì, la donna è morta ieri mattina. Vedova, viveva non lontano dal luogo dove è stata colpita. Originaria di Anoia, un piccolo Comune di appena 2mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, da anni ormai viveva nella Capitale.

Il ferimento

Giovedì pomeriggio era uscita con la sua amica e, insieme, erano andate al centro commerciale Unico da cui erano poi uscite intorno alle 18. Una volta risalite a bordo della Smart, per far ritorno a casa, si sono trovate al centro della sparatoria. Uno dei colpi esplosi ha trapassato la carrozzeria dalla parte dello sportello posteriore del portabagagli colpendo la vittima alla schiena. La Fiat 500 e la Golf hanno poi proseguito la corsa e una pattuglia del VI Gruppo Torri della polizia locale ha provato per un tratto a inseguire la seconda senza riuscire a raggiungerla.