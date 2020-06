Civitavecchia, cadono calcinacci dal cavalcavia: i vigili chiudono una carreggiata

Alcune parti di calcestruzzo del cavalcavia di via Poggio Bellavista a Santa Marinella, vicino Civitavecchia, si sono staccate stamattina finendo giù sull'autostrada A12. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Le verifiche dei tecnici dei vigili del fuoco - aggiungono i pompieri - hanno evidenziato un leggero dissesto in prossimità di un giunto. In attesa di più approfonditi esami, anche strumentali, hanno disposto la chiusura della carreggiata direzione nord al chilometro 48,60. Il traffico è regolato a senso unico alternato sull'altra carreggiata.

Ultimo aggiornamento: 11:40

