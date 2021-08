Lite al camping per gli apprezzamenti alla compagna, turista cade e muore: aveva 70 anni

Una lite scaturita forse da alcune attenzioni non gradite alla compagna di un 55enne del posto, la spinta al turista tedesco di 70 anni che cade e batte la testa. I soccorsi, poi il ricovero in gravi condizioni all'ospedale di Mestre dove l'uomo muore. martedì dopo tre giorni di coma. E' successo sabato sera davanti al camping Portobello di Cavallino-Treporti, a Venezia. Sull'episodio indagini in corso dei carabinieri.

