Blitz antidroga a Catania: compravano dosi anche a cavallo

Martedì 2 Luglio 2019, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

del comando provinciale diche hanno sgominato un gruppo criminale legato alche gestiva una '' nel popoloso rione di Librino. Militari dell'Arma hanno hanno eseguito nei confronti di 25 persone un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea. I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione finalizzata al traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Daidei carabinieri emerge anche un curioso sistema di spaccio con unComplessivamente i carabinieri hanno arrestato dodici persone e notificato in carcere il provvedimento restrittivo ad altri quattro indagati già detenuti. Il Gip ha disposto anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per nove spacciatori di marijuana e cocaina, ai quali è contestata anche l'aggravante mafiosaL'operazione, denominata 'Fossa dei leoni' dal nome dato alla 'piazza di spaccio', arriva al culmine di un'indagine condotta dai carabinieri dal settembre 2017 al febbraio 2018 che ha consentito di definire la struttura, le posizioni di vertice e i ruoli dei componenti del gruppo criminale attivo nel popolare quartiere Librino di Catania e riconducibile a Rosario Ragonese, indicato dalla Procura distrettuale come personaggio di spicco del clan Cappello. Per la Dda l'operazione dei carabinieri ha «totalmente disarticolato la 'piazza di spaccio' di viiale Grimaldi 10, oggi di fatto cancellata dalla mappa delle aree di spaccio del quartiere Librino di Catania».