Addio Emergency, Cecilia Strada lascia

«Si è conclusa la mia lunga avventura con Emergency»: inizia così il post pubblicato su Facebook in cui Cecilia Strada annuncia la fine del rapporto con l'organizzazione umanitaria fondata dal padre Gino Strada.

«Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti - scrive - è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo questa idea di medicina e diritti umani. È stata anche l'opportunità per conoscere tante persone straordinarie: grazie».



Dopo la morte della madre Teresa Sarti nel 2009, Cecilia Strada era stata fino al luglio 2017 presidente di Emergency.

Poi lasciò e si parlò di "siluramento" illazioni respinte al mittente dallo stesso Gino Strada.



A Emergency, Cecilia Strada ha rivolto «il solito augurio: che diventi inutile, bella mia; che tu possa finalmente vedere gli ospedali di guerra svuotarsi di feriti e riempirsi di rose. Io continuerò in ogni modo a darmi da fare per lo stesso obiettivo, comunque prosegua la mia strada: avanti tutta. E buona giornata, a lei, a voi».

