Cellere, catturato latitante albanese durante i controlli anti-rave

I carabinieri della Stazione di Cellere, impegnati insieme ai colleghi a monitorare, identificare e arginare i flussi di persone che negli ultimi giorni sono arrivati o hanno lasciato il rave di Valentano, hanno notato un uomo da sottoporre a controllo che, alla vista dei carabinieri, ha assunto un atteggiamento sospetto. I militari lo hanno sottoposto a un controllo approfondito e hanno scoperto che era ricercato in Albania dal 2016, poiché condannato ad oltre 8 anni di carcere per rapina e furto. Il latitante albanese è stato bloccato, dichiarato in arresto e rinchiuso nel carcere di Civitavecchia, in attesa di essere estradato in Albania. Non risulta, in ogni caso, che l'albanese abbia partecipato al rave di Valentano, sebbene sia incappato nei controlli allestiti dai carabinieri proprio in quella occasione.

.