Le ceneri di Elena Aubry sono state ritrovate, la mamma: «Grazie a tutti»

Le ceneri di Elena Aubry sono state ritrovate. A comunicaralo è direttamente la mamma di Elena, Graziella Viviano, sul proprio profilo Facebook con un video. L’urna cineraria era stata rubata dal cimitero del Verano ai primi di Maggio, e fu proprio la donna a dare la notizia.

Sul caso hanno indagato i carabinieri dopo la denuncia di Graziella Viviano, madre della giovane ragazza morta in un incidente stradale lungo via Ostiense a 26 anni. Le ceneri sono state riconsegnate alla donna. «Tutto è iniziato qui davanti - racconta la madre in una diretta Facebook davanti la stazione dei carabinieri di San Lorenzo - è tutto si è concluso positivamente qui grazie ai carabinieri».

Ultimo aggiornamento: 17:50

