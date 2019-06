Vicenza, lo aspettano al ristorante ma non arriva: gli amici lo trovano morto in un fosso

Domenica 9 Giugno 2019, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 12:29

SCHIO - Un centauro di 47 anni residente in città è morto ieri 8 giugno in Val di Cembra in Trentino, per una probabile uscita di strada in sella alla sua amata moto Kawasaki. La vittima è Marco Stabile, artigiano scledense originario di Crotone, che da solo stava raggiungendo degli amici in Trentino per pranzare con loro. Ma al ristorante non è mai arrivato.Gli amici lo hanno contattato a vuoto e, preoccupati, in due si sono messi alla ricerca del vicentino percorrendo a ritroso la Provinciale 71, dal ristorante verso Schio. È una stata un ricerca affannosa da parte degli amici, conclusa nel peggiore dei modi attorno alle 20 quando nei pressi dell’abitato di Segonzano hanno notato lungo la strada la Kawasaki di Marco Stabile e qualche metro più avanti, in un fossato, il suo corpo esanime.Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco volontari di Segonzano che nulla hanno potuto fare oltre a certificare il decesso del 47enne per i traumi riportati nella caduta. Indagine in corso da parte dei carabinieri, dai primi rilievi Marco Stabile avrebbe perso il controllo della moto per uscire di strada e trovare la morte. Sul suo profilo Facebook si era descritto così. «Sono un ragazzo solare, mi piace fare festa, ballare latino americano e la cosa più bella è andare in moto».