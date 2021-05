Centri commerciali aperti domani (e lunedì tocca alle palestre): via allo sci, le novità dell'Italia gialla

Da lunedì Italia tutta in giallo. La conferma arriva dal monitoraggio settimanale del ministero della Salute che cambia il colore dell'unica regione rimasta in arancione, la Valle d'Aosta. E dati incoraggianti arrivano anche dal bollettino quotidiano che segnala una discesa del tasso di positività, delle terapie intensive e dei ricoveri, per la prima volta da ottobre sotto quota 10mila. Numeri che spingono verso le riaperture: domani toccherà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati