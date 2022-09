Cerca i funghi, cade nel vuoto e muore a 67 anni: il dramma sotto gli occhi della moglie

Cercare funghi nel loro habitat originale, il bosco era la sua passione. Una passione che è costata la vita ad un uomo di 67 anni, che questa mattina è andato sulle montagne lecchesi, insieme alla moglie, per cercare i funghi. Mentre stava camminando, forse non si è accorto di aver messo i piedi su un terreno impervio, ed è scivolato per decine di metri in un canalone, mentre la moglie, impotente, lo guardava precipitare. Per il 67enne non c'è stato nulla da fare, e l'impatto con il terreno è stato mortale.

Impatto fatale

La moglie, sotto choc, è riuscita a chiamare i soccorsi dal cellulare. Sono giunti sulle montagne, in una zona molto impervia sopra Tremenico, in provincia di Lecco, le squadre del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco, con l'ausilio di un elicottero decollato da Bergamo, per recuperare l'uomo e constatarne il decesso.