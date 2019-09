Cerciello, i legali di Finnengan ritirano la richiesta di scarcerazione

I legali di, il giovane americano arrestato aper l' omicidio del carabiniere , hanno ritirato la richiesta di scarcerazione. A riferirlo è l'avvocato del giovane, Renato Borzone. «E' evidente che ci sono ancora investigazioni in corso, come quelle sugli abiti del carabiniere o dei ragazzi, e altre che non conosciamo. Il quadro generale manca di elementi, che non consentono un completo esercizio della difesa. Che finora è fondata su una persona che ha mentito