Cervinia cambia nome, si chiamerà Le Breuil: la Valle d'Aosta cancella la denominazione dell'epoca fascista. Residenti sul piede di guerra

Cervinia non esisterà più: la frazione del Comune di Valtournenche si chiamerà da ora in poi Le Breuil. Lo ha deciso il presidente della Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin che ha cancellato la denominazione data in epoca fascista (1934). Il nome Cervinia ora però è sinonimo di un brand soprattutto per gli appassionati della neve: il ritorno al passato potrebbe essere dannoso per il turismo e la pubblicità. Infatti i residenti sono sul piede di guerra: in 700 dovranno cambiare carte d’identità e certificati anagrafici, oltra ai dati del catasto.

Cervinia, le origini del nome

Il nome originario francese è Breuil, che indica un pianoro paludoso di montagna, toponimo molto diffuso in Valle d'Aosta. In epoca fascista la località fu però chiamata Cervinia in riferimento al monte Cervino. La principale risorsa economica di Breuil-Cervinia è il turismo: è infatti una delle località sciistiche più famose dell'arco alpino.