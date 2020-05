Cesare Battisti resta in carcere. I giudici del tribunale di sorveglianza di Cagliari, come apprende l'Adnkronos, hanno rigettato la richiesta di scarcerazione dell'ex super latitante dei proletari armati che nei giorni scorsi aveva chiesto di andare agli arresti domiciliari a casa dei parenti per il timore di contagio a causa dell'emergenza coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 12:28

