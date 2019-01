Uno striscione pro Battisti è stato affisso ieri sera in Via degli Annibaldi, nei pressi del Colosseo, a Roma. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Sullo striscione, attaccato sul ponte, c'era la scritta ' Battisti libero, amnistia per i compagni, noi restiamò e una stella cinque punte rossa. Lo striscione è stato rimosso dalla polizia. Indaga la Digos.

Lunedì 14 Gennaio 2019, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2019 11:51

