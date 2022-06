Cesenatico, 17enne denuncia: «Mi hanno portato in spiaggia e mi hanno violentata»

È arrivata all'ospedale in stato confusionale, sotto l'effetto dell'alcool e ha raccontato di essere stata violentata e abusata in spiaggia da un alcuni ragazzi. Indagini in corso da parte della Polizia di Cesena sul racconto di una ragazza di 17 anni che lo scorso sabato notte era arrivata all'Ospedale Bufalini in stato confusionale dopo aver bevuto molto alcool.

Il racconto della ragazza: «Ho bevuto, poi mi hanno portata in spiaggia»

La ragazza assieme ad alcune amiche sarebbe stata a Cesenatico nella zona di levante, dove spesso i ragazzi si danno appuntamento. Qui si sarebbe ubriacata fino a quasi non reggersi più in piedi. Al successivo dividersi del gruppo, alcuni giovani avrebbero portato la giovane in spiaggia per poi, sempre secondo il suo racconto, approfittare di lei. Visto che non tornava e non rispondeva al telefono il padre ha contattato delle amiche, per poi andare a Cesenatico a cercarla. Una volta trovata, viste le sue condizioni, ha portato immediatamente la figlia all'ospedale.

Indagini in corso

Al momento gli esami ginecologici hanno dato esito negativo per quanto riguarda la violenza sessuale, ma dal racconto, non lineare, della 17enne, sarebbero emersi comunque elementi su possibili abusi. Le indagini della Polizia sono in corso per ricostruire cosa è avvenuto quella notte.