Belluno, morta bimba di 10 anni investita da un'auto: la donna alla guida ha avuto un malore

E' arrivata a Cesiomaggiore (Belluno), la notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere. La bambina di 10 anni, investita da un'auto a Soranzen sabato mattina, non ce l'ha fatta. E' morta oggi all'ospedale pediatrico di Padova, dove era stata elitrasportata in condizioni critiche subito dopo l'incidente. Il paese aveva pregato fino a poco prima affinché si verificasse il miracolo, purtroppo non c'è stato.

Bimba morta, l'incidente in una frazione

L'incidente era avvenuto poco dopo le 10 lungo la strada provinciale tra le frazioni cesioline di Soranzen e Toschian nel bellunese. Sul posto l'elicottero del Suem 118 che aveva trasportato la piccola in gravi condizioni all'ospedale di Padova. I rilievi di legge erano stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Feltre.

Bimba travolta: cosa è successo

L'incidente a Soranzen era avvenuto sabato 24 luglio 2021, sulla Sp 36. Alla guida della monovolume Fiat che l'ha travolta c'era una donna, colpita da un malore dopo l'incidente. La donna, rianimata sul posto, era stata portata al pronto soccorso. Ora la tragica notizia del decesso della bambina.

