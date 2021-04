Bologna, 19enne avvelena i genitori e si costituisce: morto il padre, in fin di vita la madre

Un ragazzo di 19 anni ha avvelenato entrambi i genitori, uccidendo il padre e la madre è stata portata in ospedale in gravi condizioni. L'omicidio è avvenuto a Cetrarolo, una frazione di Casalecchio in provincia di Bologna ed è stato il ragazzo stesso a costituirsi ai carabinieri e ad indirizzare le forze dell'ordine nell'appartamento.

Quando sono entrati, i sanitari hanno trovato l'uomo già privo di vita, mentre hanno potuto soccorrere la donna, che però è in condizioni molto gravi. L'interrogatorio del ragazzo è proseguito per tutta notte: i carabinieri e il pm di turno stanno cercando di capire i motivi che hanno spinto il ragazzo a un gesto di tale portata.