Charlotte Angie uccisa per un gioco erotico, le bugie di Davide Fontana: «Dopo averla uccisa l'ho guardata per mezz'ora»

Davanti al gip Davide Fontana ha raccontato la stessa storia: il gioco erotico, la ragazza legata, le martellate, la coltellata alla gola inferta «perché vedevo che stava soffrendo». Di aver perso il controllo mentre sferrava i colpi. Resta in carcere per «gravi indizi di colpevolezza», ha stabilito il giudice Angela Corvi, ma per ora c'è solo la versione del bancario di 43 anni che il 10 gennaio ha massacrato Carol Maltesi, 26 anni, in arte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati