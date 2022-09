Charlotte Mannarino è morta. La ragazza di 24 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto domenica scorsa fra Pomezia ed Ardea, non ce l'ha fatta. A dare l'annuncio è stato suo papà Oliviero, con un post su Facebook. «La mia piccola bambina non c'è più. Balla coi tuoi animaletti a papà», ha scritto.

La famiglia donerà gli organi di Charlotte

Con un altro post su Facebook il padre di Charlotte ha fatto sapere che gli organi di sua figlia verranno donati: «La mia piccola ha finito il suo compito qui in terra donando sorrisi e abbracci a chiunque l'avesse conosciuta e il suo ultimo gesto d'amore verso il prossimo sconosciuto donando se stessa. Grazie a te qualcun altro può tornare a sorridere», si legge.

Chi era Charlotte

Charlotte Mannarino aveva frequentato il liceo Pablo Picasso artistico e linguistico di Pomezia, dove era nata e cresciuta. Amante degli animali, avrebbe cominciato a breve un corso per diventare istruttore cinofilo. Domenica scorsa il tragico incidente. Trasportata d'urgenza prima all'ospedale Sant'Anna di Pomezia e poi con l'elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma, non c'è stato nulla da fare. È stata messa in coma farmacologico ed è deceduta due giorni dopo il ricovero.