Chef travolto dal treno a Venezia sotto gli occhi della moglie, il dolore dell'Abruzzo

Chef abruzzese muore e Venezia sotto un treno e la tragedia commuove e rattrista tutta Villa Santa Maria e il comprensorio sangrino. Oscar Stanziani, 49 anni, aveva lasciato Villa S. Maria una ventina di anni per lavorare nella ristorazione e si era puntualmente affermato aprendo vari locali. La sciagura è avvenuta tre sere fa, attorno alle 23. Oscar stava camminando con la moglie Giorgia Moroni a fianco dei binari sul ponte della Libertà. All'improvviso è salito sui binari proprio mentre dalla stazione di Santa Lucia stava arrivando un treno diretto a Vicenza, che l'ha investito. È morto in modo atroce lo chef naturalizzato veneziano.

Poco prima i coniugi erano in macchina sul ponte della Libertà in direzione Mestre. Si sono fermati subito dopo il secondo autovelox e sono scesi, iniziando a passeggiare e a parlare nel camminamento che c'è tra l'asfalto e la ferrovia. Dopo alcuni metri, Oscar decide di scavalcare il muretto di separazione e inizia a camminare sulla massicciata ferroviaria. L'improvviso arrivo del treno diretto a Vicenza è stato fatale; lo ha travolto e ammazzato. L'incidente ha paralizzato treni e collegamenti tranviari tra Venezia e Mestre per permettere i soccorsi e i rilievi degli agenti della Polfer. Tre tram sono rimasti lungamente bloccati e una coda di auto ha riempito il ponte dal punto dell'incidente fino quasi a Venezia. Le indagini puntano sull'accidentalità della tragedia. L'ipotesi più probabile è che sia stato agganciato o risucchiato dallo spostamento d'aria causato dal passaggio del convoglio.