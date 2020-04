Coronavirus, il manifesto degli chef: «Benessere e ospitalità per la rinascita della ristorazione»

Convivialità, benessere, sensorialità, territorio, condivisione: sono questi i cinque valori cardine da reinterpretare nel futuro della ristorazione al tempo del coronavirus che arrivano con il. La pubblicazione del documento, frutto della collaborazione tra Federazione italiana cuochi (Fic), Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) e Università San Raffaele di Roma, sarà il 12 aprile, nel giorno della domenica della Pasqua a significato - spiega una nota - di una «metafora di rinascita dell'intero comparto enogastronomico italiano».Il Manifesto è sottoscritto da tutte le categorie coinvolte nel comparto della ristorazione e dell'enogastronomia. Tra gli obiettivi del domani quello di investire nella formazione delle competenze di chi opererà in sala per accogliere il cliente e farlo sentire al sicuro (convivialità), quello della somministrazione nei locali che «dovrà presumibilmente essere divisa su più turni» e quello di un decalogo sulla sicurezza (benessere). Ci si impegna poi a dare sempre più valore nella ristorazione di domani ai sensi e al valore educativo del gusto per riconoscere il buon cibo (sensorialità). Tra le finalità anche l'importanza del territorio sia con l'offerta dei prodotti locali e l'attivazione di filiere corte e sia attraverso la riproposta di tradizioni italiane e identità territoriali (territorio). Infine si sottolinea la necessità di pianificare e riprogrammare le attività attraverso il delivery e le ordinazioni da asporto, «fino ad oggi prerogativa di altre strutture», (condivisione).