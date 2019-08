Chef morto a New York, la mamma: «Non credo a nulla». Prostituta sotto inchiesta per la morte di altri 2 clienti

La televisione è spenta a casa Zamperoni oggi come nei giorni scorsi, spiega un amico di famiglia che aggiunge: «È proprio come ha indicato di fare ai genitori il figlio Stefano dall'America, cioè di lasciar stare quanto avrebbero detto i notiziari».



Intanto a New York le indagini vanno avanti. Angelina Barini, la prostituta arrestata, è comparsa in tribunale vestita con tuta e scarpe da ginnastica. Per ora resterà in carcere, senza possibilità di rilascio su cauzione. L'avvocato che le è stato assegnato, Mildred Whalen, non ha ancora determinato con esattezza di che nazionalità sia.



La Barini, 41 anni, ha dichiarato alla polizia di essere una prostituta e di aver dato a Zamperoni ecstasy liquida dopo che lui l'aveva pagata per una prestazione sessuale. Secondo la polizia, la Barini è stata arrestata più di 24 volte per il possesso di oggetti rubati o di droghe illegali. L'arresto più recente risale al 19 dicembre quando, riporta il New York Times, la donna è stata fermata per taccheggio.

Ma sulla vicenda rimangono molte ombre. La ricostruzione degli investigatori è agghiacciante. Secondo quanto la Nbc rivela la polizia ha comunicato nuovi particolari sulla sera di mercoledì scorso, quando una soffiata ha portato gli agenti in un motel di Queens dove hanno rinvenuto il corpo del 33enne lodigiano, scomparso da quattro giorni.



Angelina Barini viene trovata nuda nell'appartamento. Dice di aver passato al giovane delle droghe. La causa della morte deve essere ancora confermata dall’autopsia, ma secondo la ricostruzione dei fatti finora presentata dagli agenti, la donna sarebbe legata alla morte di tre clienti, tutti uccisi da overdose. La polizia li identifica con nomi fittizi, “John Doe 1”, John Doe 2, e “John Doe 3”. Il terzo è descritto come un uomo italiano di 33 anni, ritrovato nella camera della Barini, morto nello stesso motel, nello stesso giorno, in cui è morto Zamperoni.



La prostituta ha detto alla polizia di aver incontrato il giovane tre giorni prima del ritrovamento, cioé proprio la domenica in cui il giovane lodigiano era di riposo dal ristorante della catena Cipriani presso il quale era capo cuoco. Ha raccontato che lo aveva portato nella sua stanza, dove lui aveva pagato per un incontro sessuale. Ma poi ha sostenuto che, “dopo”, il cliente non si era svegliato, mentre invece perdeva sangue dal naso e dalla bocca.



A quel punto la donna sipega di aver chiamato il “protettore”, che insieme ai suoi complici ha avvolto il corpo dell’uomo con delle lenzuola, e lo ha infilato in un grosso contenitore di rifiuti. Volevano tagliarlo e farlo a pezzi per poterlo portare fuori dal motel e disfarsi così del cadavere. Ma quando la polizia ha bussato alla porta, Angela Barini ha cercato di non aprire, gli agenti hanno percepito, sotto un pesante odore di incenso, anche l’odore del corpo in decomposizone e sono entrati con la forza.

