Napoli, anziana abbandonata nella sporcizia e gli scarafaggi: «Nel nostro palazzo c'è la porta dell'inferno»

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La chiamano la porta dell'inferno, ma è il semplice ingresso in un appartamento di un condominio diin Campania. In quella casa abitaun'anziana donna che è stata abbandonata da tutti e vive nel degrado assoluto. Le vicine avevano segnalato la sua storia ala scorsa estate, ma sei mesi dopo nulla è cambiato. La casa non è stata ancora bonificata ed è piena di blatte, topi e batteri.«Come è possibile che in un condominio signorile pieno di gente per bene e di famiglie nessuno si sia accorto di come viveva Lucia?», si chiede una delle due signore che l'hanno aiutata. A nulla sono servite le chiamate al 118 e ai servizi sociali. Solo un recente intervento dell'inviata della trasmissione di Rai Tre ha consentito di portare Lucia al pronto soccorso dove è stata lavata e visitata. Ora si trova in una struttura per anziani.Il passo successivo richiederà la bonifica e la pulizia dell'appartamento, ma ai microfoni di Rai Tre l'appello a per aiutare la signora Lucia, che vive sola e dimenticata nel Napoletano da tanto tempo e ha bisogno di cure.