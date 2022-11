Chi l'ha visto: coppia programma viaggio per l'anniversario di nozze, ma il marito sparisce

Sarebbero dovuti partire ieri per Venezia per l'anniversario di nozze, ma un istante prima di salire in carrozza treno si sono persi di vista. Una svista fatale quella di Angela Soardi che per un momento ha perso di vista il marito Mario Putìn e poi non ha più avuto sue notizie. La coppia sarebbe dovuta partire da Vicenza alle 8.33, ma su quel treno è salito solo Mario e quando la moglie se ne è accorta il capostazione aveva già fischiato.

A denunciare la scomparsa a Chi l'ha visto su Rai Tre è la moglie, che riferisce di avere fatto dei segni al marito affacciato al finestrino, dicendogli di scendere alla fermata successiva ossia Lerino, dove il treno dovrebbe essersi fermato alle 8.38, prima di proseguire il viaggio con destinazione Venezia Santa Lucia alle 9.56.

L'uomo, sulla sessantina, era «vestito con pantalone verde uva, giaccone grigio, scarpe nere, un maglione e una camicia a quadri» riferisce la moglie. «Aveva anche uno zaino blu sulle spalle dove avevamo messo gli stivali per l’acqua alta».

Stando al racconto della donna, Mario dovrebbe essersi fermato a Lerino, ma oggi un signore di Brescia ha chiamato il figlio della coppia segnalando la presenza in un sottopassaggio della stazione di un uomo ben vestito e corrispondente alla descrizione che chiedeva l'elemosina. Non si sa cosa sia successo all'uomo, se abbia perso l'orientamento o cos'altro. La speranza è di riuscire a individuarlo e riportarlo presto a casa.