Chi l'ha Visto, scompare durante un viaggio in Italia: «Lo conoscete?»

Marco Vannini, l'avvocato di Ciontoli a Chi l'ha Visto: «Una vittoria del diritto». La mamma: «Io non mollo»

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 22:52 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2019 22:57

Si indaga sulla sorte di un ragazzo francese di trent'anni,scomparso durante un viaggio in Italia dal 13 agosto scorso. A Chi l'ha Visto? l'appello dei genitori. Emilien era un ragazzo che amava il nostro Paese e aveva scelto di visitarlo a piedi percorrendo la via Francigena e non come un semplice turista. Diffondeva anche brevi video sulle sue passeggiate e comunicava di frequente con la sua famiglia. Le sue tracce si sono perse a Ventimiglia.Il ragazzo è originario del Nord-Est dellae ad agosto aveva preso un passaggio in barca a vela per tornare a casa, ma prima si era fermato a Marsiglia a casa di un'amica. Il viaggio era terminato, ma qui inizia il mistero: nell'appartamento lascia il suo cagnolino e i suoi effetti personali e raggiunge nuovamente l'Italia. Il giorno prima di sparire è stato fermato dalla Polizia. Ha passato a Mentone la notte tra il 12 e il 13 agosto per poi superare il confine in direzione Italia ed è stato fermato a Ventimiglia a causa di una ferita a una mano, ma è stato poi rilasciato e ha ripreso il suo cammino.«Pensiamo che nostro figlio ami l'Italia, quindi avesse una gran voglia di ritornare. Stiamo facendo il giro delle strutture che potrebbero averlo accolto», racconta il padre in studio. Poi l'appello a lui direttamente: «Hai 30 anni, sei libero, ma devi dare qualche segnale alla tua famiglia e ai tuoi amici». Chi avesse sue notizie o lo avesse visto nel suo breve soggiorno a Ventimiglia è pregato di contattare la Polizia.