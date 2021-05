Corsa contro il tempo per rimuovere le macerie di un casa a Greve in Chianti (Firenze) distrutta da un'esplosione. Si cercano due persone. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in località Borgo di Dudda, per l'incendio e l' esplosione di una abitazione che ha causato il crollo della casa stessa. Si cercano due persone.

Esplode la bombola e crolla la villetta: salvato dalla lavatrice