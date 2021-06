Tragedia sul lavoro: il trattore si ribalta, morto un giovane operaio. Lorenzo aveva 24 anni

Tragico incidente mortale sul lavoro in Toscana, a Greve in Chianti, presso un'azienda agricola in località Panzano. Un giovane operaio di 24 anni, Lorenzo Fino, è morto dopo essere rimasto schiacciato da un trattore che si è ribaltato mentre lavorava in un uliveto in pendenza.

È successo stamattina intorno alle 8: il 24enne è salito come ogni giorno sul trattore a cingoli per lavorare nell'azienda «Panzanello». A causa del terreno scosceso,...

