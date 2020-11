Covid, dramma a Torino: Chiara Cringolo muore a 21 anni, aveva un figlio di 13 mesi

Dramma a Torino. Una ragazza di 21 anni, Chiara Cringolo, residente a Romano Canavese (Torino), è morta per le complicanze dell'infezione da Covid. A darne notizia il sindaco del paese, Oscarino Ferrero. La giovane, mamma di un bimbo di 13 mesi, era ricoverata da venti giorni alle Molinette di Torino. «La notizia ci ha lasciato attoniti - dice il sindaco - e ci rende consapevoli che le conseguenze di questa pandemia ci possono toccare da molto vicino. Questa morte ci testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia della popolazione».

Buongiorno a tutti, Questa settimana la iniziamo con una triste notizia. La scomparsa di una giovane vita ci lascia senza parole Un forte abbraccio ai familiari da parte di tutta l'amministrazione comunale Pubblicato da Comune di Romano Canavese - Sportello Informazioni su Lunedì 9 novembre 2020

Ultimo aggiornamento: 18:03

