Ferragni, chi è Alessandra Balocco: la presidente indagata per truffa. «Emergerà la nostra buona fede». Il fratello morì colpito da un fulmine

Caso Pandoro-Ferragni. Nel mirino della Procura di Milano non c'è solo la nota influencer, Chiara Ferragni, ma anche Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato dell'azienda piemontese, iscritta anche lei nel registro degli indagati. Il reato ipotizzato, in base anche a una sentenza della Cassazione, è truffa aggravata dalla minorata difesa dei consumatori in quanto commessa con il sistema informatico.

Chi è

Alessandra Balocco ha assunto il ruolo di nuovo presidente e amministratore delegato nell'omonima azienda a ottobre del 2022, dopo la scomparsa del fratello e imprenditore Alberto, morto a 56 anni nell'agosto dello stesso anno, colpito da un fulmine.

La donna è nell'azienda dolciaria dal 1990, dapprima che ne diventasse presidente e ne prendesse in mano la direzione. Quando fu promossa a vertice, Alessandra Balocco dichiarò: «Con grande orgoglio, impegno e consapevolezza, prendo il timone dell’azienda, forte della mia esperienza, certa del prezioso aiuto di mio marito Ruggero, di mia cognata Susy e del grande appoggio di collaboratori e dipendenti, assumo questo nuovo importante ruolo, in continuità verso chi mi ha preceduto, nel rispetto della nostra storia, dei nostri valori, e pronta a traghettare l’azienda verso il domani». La Balocco è nata del 1927 ed è ancora gestita dalla famiglia proprietaria: quella di Alessandra è la terza generazione.

L'inchiesta

L'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, che prevede anche la convocazione della stessa Ferragni e dei vertici della Balocco, punta ad accertare se eventualmente sia stata commessa una truffa. Reato che potrebbe essere contestato in seguito alla querela anche di un solo consumatore (entro 90 giorni da quanto il caso è diventato di dominio pubblico) a meno che non sia aggravato.

Inoltre vanno raccolti elementi per dimostrare l'esistenza di eventuali profitto e danno derivati dall'affaire. Per questo le Fiamme Gialle si sono recate a Fossano, in provincia di Cuneo, nella sede dell'azienda produttrice del dolce natalizio per acquisire documentazione e poi sarà necessario sentire i due team che si sono occupati del contratto del progetto "Pink Christmas" sottoscritto l'11 novembre 2021.

La replica dell'azienda

«Siamo fortemente dispiaciuti che l'iniziativa sia stata frainyesa da molti: collaboreremo con le autorità - in cui riponiamo piena fiducia - certi che emergerà la nostra assoluta buona fede, e continueremo a impegnarci a creare prodotti di qualità da offrire ai consumatori in Italia e nel Mondo, anche per tutelare chi è legato all'azienda, a partire dalle famiglie di chi lavora con noi. E proseguiremo a fare del bene, come già facciamo da tempo, mettendo con ancor più forza i nostri valori al centro di tutti i nostri progetti». È quanto si legge nella nota diffusa da Balocco, nella serata di ieri, commentando «le recenti vicende» legate al caso del pandoro in collaborazione con l'influencer Chiara Ferragni. «Balocco è una società guidata dalla stessa famiglia da quasi 100 anni, abituata a far parlare i propri prodotti; la sobrietà fa parte dello stile della famiglia, incline al lavoro ma riservata, poco esposta a livello mediatico. Le recenti vicende - in particolare gli sviluppi della giornata odierna (l'8 gennaio, ndr) - ci hanno profondamente turbato, anche pensando ai valori che ci guidano e all'etica che ci ha sempre contraddistinto. Da oltre un anno, e soprattutto nelle ultime settimane, sono state riportate numerose informazioni non corrette, anche frutto di scarsa conoscenza, di errata interpretazione dei fatti, e in alcuni casi di strumentalizzazione», si legge ancora nella nota. Chiara Ferragni, come confermano fonti legali, è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'inchiesta sul caso del pandoro «Pink Christmas» della Balocco. L'influencer, al momento, non è stata convocata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco.Ars