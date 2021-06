Chiara Gualzetti, il 16enne fermato per omicidio «è molto scosso, si è messo a disposizione»

​Chiara Gualzetti, il 16enne italiano fermato per omicidio della giovane «è molto scosso, si è messo a disposizione». Lo rivela all'ANSA l'avvocata Tania Fonzari, difensore di fiducia del ragazzo fermato nella notte per l'omicidio di Chiara, coetanea trovata morta ieri pomeriggio a qualche centinaio di metri da casa, a Monteveglio, nel Bolognese.

«Il mio assistito è molto scosso e si è messo a piena disposizione. Capiamo il dolore della famiglia. Che è il dolore di due famiglie», dice l'avvocata Tania Fonzari. La legale è stata al fianco del giovane fino a tarda notte, quando si è concluso l'interrogatorio durante il quale ha confessato. Ora si attende la fissazione dell'udienza davanti al Gip del tribunale per i minorenni di Bologna per la convalida del fermo.

Al vaglio il rapporto tra la giovane e l'indagato

Dall'interrogatorio del sedicenne accusato per l'omicidio della coetanea Chiara Gualzetti sarebbe emerso che i due si conoscevano, si frequentavano da qualche tempo, ma non avevano una relazione sentimentale. Proprio il tipo di rapporto tra i due e gli scambi avuti negli ultimi giorni sono al vaglio degli inquirenti, i carabinieri e la Procura per i minorenni di Bologna. che stanno cercando di ricostruire un movente che al momento non è del tutto chiaro. Anche per questo si continuano a sentire altri ragazzi, non solo minorenni, della cerchia di amici, per approfondire ogni dettaglio.